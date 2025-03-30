Пожары из-за атак россиян бушевали в Боровой и Купянске на Харьковщине

За сутки в Харьковской области зафиксировали 13 пожаров из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС.

В течение суток с 29 по 30 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 76 раз выезжали на вызовы, 64 – на ликвидацию пожаров.

Утром россияне нанесли массированные удары РСЗО по поселку Боровая Изюмского района. Из-за этого разрушены и повреждены жилые дома и сараи. На территории частного дома горел сеновал на площади 100 м². Пострадал 75-летний местный житель, получивший осколочное ранение щеки.

Еще один пожар, возникший из-за удара российского беспилотника, произошел днем ​​в Купянске. Горели жилой дом и автомобиль на общей площади 70 м².

Вечером россияне атаковали БПЛА Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы Харькова. Было 6 очагов возгорания.

Разрушены частные жилые дома, повреждены офисные здания, медучреждение, торговые объекты, гаражи и автомобили.

Один БпЛА попал непосредственно в частный жилой дом, полностью разрушив его. Возник пожар на площади 100 м². Из-под завалов спасатели вытащили пострадавшего и тело погибшей женщины. Всего по предварительным данным в результате вражеского обстрела 2 человека погибли, 25 пострадали.

Также за сутки пожарные ликвидировали 50 пожаров в экосистемах на общей площади 37 га.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 51 взрывоопасный предмет.