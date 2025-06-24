Мотоцикліст врізався у тролейбус у Харкові та загинув
Аварія сталася близько 22:05 23 червня на проспекті Байрона.
42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався у припаркований тролейбус та загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Обставини ДТП встановлюють.
Читайте також: П’яний водій у центрі Харкова пропонував тисячі гривень патрульним
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, мотоцикл, новини Харкова, поліція Харківський області, троллейбус;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мотоцикліст врізався у тролейбус у Харкові та загинув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 17:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 22:05 23 червня на проспекті Байрона.".