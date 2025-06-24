Мотоцикліст врізався у тролейбус у Харкові та загинув

Аварія сталася близько 22:05 23 червня на проспекті Байрона.

42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався у припаркований тролейбус та загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Обставини ДТП встановлюють.