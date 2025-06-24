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Мотоцикліст врізався у тролейбус у Харкові та загинув

Події 17:54   24.06.2025
Олена Нагорна
Мотоцикліст врізався у тролейбус у Харкові та загинув

Аварія сталася близько 22:05 23 червня на проспекті Байрона.

42-річний водій мотоцикла Suzuki врізався у припаркований тролейбус та загинув на місці, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Обставини ДТП встановлюють.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 17:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 22:05 23 червня на проспекті Байрона.".