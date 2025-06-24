Мотоциклист врезался в троллейбус в Харькове и погиб
Авария произошла около 22:05 23 июня на проспекте Байрона.
42-летний водитель мотоцикла Suzuki врезался в припаркованный троллейбус и погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Обстоятельства ДТП устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, мотоцикл, новости Харькова, полиция Харьковской области, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 22:05 23 июня на проспекте Байрона.".