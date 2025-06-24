Мотоциклист врезался в троллейбус в Харькове и погиб

Авария произошла около 22:05 23 июня на проспекте Байрона.

42-летний водитель мотоцикла Suzuki врезался в припаркованный троллейбус и погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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