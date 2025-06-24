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Мотоциклист врезался в троллейбус в Харькове и погиб

Происшествия 17:54   24.06.2025
Елена Нагорная
Мотоциклист врезался в троллейбус в Харькове и погиб

Авария произошла около 22:05 23 июня на проспекте Байрона.

42-летний водитель мотоцикла Suzuki врезался в припаркованный троллейбус и погиб на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 17:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 22:05 23 июня на проспекте Байрона.".