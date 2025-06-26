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Сонячно, але не спекотно. Прогноз погоди на 27 червня у Харкові та області

Погода 20:29   26.06.2025
Оксана Якушко
Сонячно, але не спекотно. Прогноз погоди на 27 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 21 – 26°.

 

У Харкові вдень також не прогнозують опадів☀️.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".