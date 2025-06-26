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Солнечно, но не жарко. Прогноз погоды на 27 июня в Харькове и области

Погода 20:29   26.06.2025
Оксана Якушко
Солнечно, но не жарко. Прогноз погоды на 27 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем ​​прогреется до 21 — 26 °.

В Харькове днем ​​тоже не прогнозируют осадков☀️.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 — 25 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 20:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".