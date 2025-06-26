Солнечно, но не жарко. Прогноз погоды на 27 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 27 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем ​​прогреется до 21 — 26 °.

В Харькове днем ​​тоже не прогнозируют осадков☀️.

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 — 25 °.