Закупівля потягів для метро Харкова: Терехов повідомив про проблему

11 липня у Римі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє міськрада.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили поточні спільні проєкти, зокрема щодо закупівлі рухомого складу для метрополітену.

«Зараз є певна проблематика з європейськими виробниками цих потягів метро, адже попит дуже великий. Однак ми будемо працювати в цьому напрямку», – зазначив міський голова.

Тереза Червінська заявила, що банк і надалі підтримуватиме Харків, зокрема в напрямку інших спільних проєктів з розвитку транспортної інфраструктури.

Крім того, під час зустрічі Терехов також презентував європейським партнерам проєкт «Науковий квартал», який є частиною нового Генерального плану.