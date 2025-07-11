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Закупівля потягів для метро Харкова: Терехов повідомив про проблему

Політика 16:18   11.07.2025
Вікторія Яковенко
Закупівля потягів для метро Харкова: Терехов повідомив про проблему Фото: Харківська міськрада

11 липня у Римі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє міськрада.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили поточні спільні проєкти, зокрема щодо закупівлі рухомого складу для метрополітену.

«Зараз є певна проблематика з європейськими виробниками цих потягів метро, адже попит дуже великий. Однак ми будемо працювати в цьому напрямку», – зазначив міський голова.

Тереза Червінська заявила, що банк і надалі підтримуватиме Харків, зокрема в напрямку інших спільних проєктів з розвитку транспортної інфраструктури.

Крім того, під час зустрічі Терехов також презентував європейським партнерам проєкт «Науковий квартал», який є частиною нового Генерального плану.

Читайте також: Науковий квартал на “Барабашово” презентував Терехов у Римі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 липня у Римі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє міськрада.".