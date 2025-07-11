Закупівля потягів для метро Харкова: Терехов повідомив про проблему
Фото: Харківська міськрада
11 липня у Римі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє міськрада.
Зазначається, що під час зустрічі обговорили поточні спільні проєкти, зокрема щодо закупівлі рухомого складу для метрополітену.
«Зараз є певна проблематика з європейськими виробниками цих потягів метро, адже попит дуже великий. Однак ми будемо працювати в цьому напрямку», – зазначив міський голова.
Тереза Червінська заявила, що банк і надалі підтримуватиме Харків, зокрема в напрямку інших спільних проєктів з розвитку транспортної інфраструктури.
Крім того, під час зустрічі Терехов також презентував європейським партнерам проєкт «Науковий квартал», який є частиною нового Генерального плану.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, метро, новини Харкова, Рим;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 липня у Римі мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє міськрада.".