Закупка поездов для метро Харькова: Терехов сообщил о проблеме

11 июля в Риме мэр Харькова Игорь Терехов встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Об этом сообщает горсовет.

Отмечается, что во время встречи обсудили текущие совместные проекты, в частности, по закупке подвижного состава для метрополитена.

«Сейчас есть определенная проблематика с европейскими производителями этих поездов метро, ​​ведь спрос очень велик. Однако мы будем работать в этом направлении», — отметил мэр.

Тереза ​​Червинская заявила, что банк и дальше будет поддерживать Харьков, в частности в направлении других совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, во время встречи Терехов также представил европейским партнерам проект «Научный квартал», который является частью нового Генерального плана.