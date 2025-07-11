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Закупка поездов для метро Харькова: Терехов сообщил о проблеме

Политика 16:18   11.07.2025
Виктория Яковенко
Закупка поездов для метро Харькова: Терехов сообщил о проблеме Фото: Харьковский горсовет

11 июля в Риме мэр Харькова Игорь Терехов встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Об этом сообщает горсовет.

Отмечается, что во время встречи обсудили текущие совместные проекты, в частности, по закупке подвижного состава для метрополитена.

«Сейчас есть определенная проблематика с европейскими производителями этих поездов метро, ​​ведь спрос очень велик. Однако мы будем работать в этом направлении», — отметил мэр.

Тереза ​​Червинская заявила, что банк и дальше будет поддерживать Харьков, в частности в направлении других совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, во время встречи Терехов также представил европейским партнерам проект «Научный квартал», который является частью нового Генерального плана.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июля в Риме мэр Харькова Игорь Терехов встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Об этом сообщает горсовет.".