П’яний водій намагався втекти від копів, але його зупинив камінь
За даними копів, напередодні увечері на бульварі Юр’єва патрульні зупинили авто Toyota для перевірки.
Під час розмови у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд. У поліції уточнюють: чоловік погодився та повернувся в авто.
“Та почав втікати, аби уникнути адміністративної відповідальності. Поліцейські розпочали переслідування автомобіля, але чоловік проігнорував законну вимогу про зупинку, подану за допомогою маячків, звукового сигналу та гучномовця. Під час переслідування кермувальник не впорався з керуванням і здійснив наїзд на бордюрний камінь, унаслідок чого автомобіль зупинився”, – пояснили правоохоронці.
Після чого тест водій все ж таки пройшов. Драгер показав 1,66 проміле. Проте з результатом він не погодився та вирішив пройти повторний огляд у лікарні.
“Стан сп’яніння було підтверджено висновком відповідного лікаря. Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП”, – повідомили в поліції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, поліція, пьяный водитель;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 16:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними копів, напередодні увечері на бульварі Юр’єва патрульні зупинили авто Toyota для перевірки.".