Пьяный водитель пытался сбежать от копов, но его остановил камень
По данным копов, накануне вечером на бульваре Юрьева патрульные остановили авто Toyota для проверки.
В ходе разговора у водителя заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий осмотр. В полиции уточняют: мужчина согласился и вернулся в авто.
«И начал убегать, чтобы избежать административной ответственности. Полицейские начали преследование автомобиля, но мужчина проигнорировал законное требование об остановке, поданную с помощью маячков, звукового сигнала и громкоговорителя. Во время преследования водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль остановился», – объяснили правоохранители.
После чего тест водитель все же прошел. Драгер показал 1,66 промилле. Однако с результатом он был не согласен и решил пройти повторный осмотр в больнице.
«Состояние опьянения было подтверждено заключением соответствующего врача. Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП», – сообщили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 16:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным копов, накануне вечером на бульваре Юрьева патрульные остановили авто Toyota для проверки.".