Одне готове, друге у процесі: у Синєгубова показали нові укриття (фото)
У Зміївській громаді Харківської області завершили облаштування укриття на базі поліклінічного відділення місцевої ЦРЛ. Ще одну захисну споруду – на території ліцею – мають добудувати до кінця року.
Укриття у поліклініці площею майже 590 квадратних метрів вміщає до 150 людей одночасно, повідомляє пресслужба ХОВА. Загальна вартість робіт – 65,5 мільйона гривень, з них 45,5 мільйона – кошти державної субвенції, 15,5 мільйона – обласний бюджет, 3,9 мільйона гривень – кошти Зміївської громади.
«У ході реконструкції значну увагу приділили інклюзивності – перепланування приміщень виконано із дотриманням ДБН та урахуванням потреб маломобільних груп населення, – коментує директорка Зміївської ЦРЛ Єлизавета Воронцова. – Захисну споруду облаштували спеціалізованим підйомником. Також провели внутрішнє оздоблення, електромонтажні та електротехнічні роботи, облаштування внутрішніх інженерних мереж – водопостачання, водовідведення, вентиляція та опалення, посилення гідроізоляції, заміну дверних блоків».
Наразі у Зміївській громаді триває будівництво масштабної захисної споруди на території ліцею – площею понад 1400 квадратних метрів для 370 людей. Загальна вартість робіт – 168,2 мільйона гривень. Реалізація проєкту відбувається коштом додаткової дотації із державного та місцевого бюджетів.
«Будівництво захисної споруди було розпочате у четвертому кварталі 2024 року. Особливість об’єкта полягає у тому, що ґрунтові води залягають близько до поверхні. В ході реалізації проєкту планується подальше обвалування ґрунтом об’ємом близько 14 тисяч кубічних метрів. Товщина стін захисної споруди становить 400 міліметрів, загальна висота об’єкта – 5,5 метра. Монолітні роботи плануємо завершити до кінця вересня. Потім – проведення внутрішніх робіт, благоустрій території, приведення до ладу пішохідних та під’їзних зон, фасадні роботи. Завершити будівництво плануємо до кінця 2025 року», – розповів виконроб Олександр Корчуганов.
Також до кінця 2025 року в області планують завершити будівництво 38 нових підземних шкіл. Це дозволить повернути за парти більше ніж 50 тисяч учнів, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, укрытие, хова;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Зміївській громаді Харківської області завершили облаштування укриття на базі поліклінічного відділення місцевої ЦРЛ. ".