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Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото)

Общество 20:32   17.07.2025
Елена Нагорная
Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото) Фото: ХОВА

В Змиевской громаде Харьковской области завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ. Еще одно защитное сооружение — на территории лицея — должны достроить до конца года.

Укрытие в поликлинике площадью почти 590 квадратных метров вмещает до 150 человек одновременно, передает пресс-служба ХОВА. Общая стоимость работ — 65,5 миллиона гривен, из них 45,5 миллиона — средства государственной субвенции, 15,5 миллиона — областной бюджет, 3,9 миллиона гривен — средства Змиевской громады.

В Змиевской громаде завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ
Фото: ХОВА

«В ходе реконструкции значительное внимание уделили инклюзивности — перепланировка помещений выполнена с соблюдением ДСН и учетом потребностей маломобильных групп населения, — комментирует директор Змиевской ЦРБ Елизавета Воронцова. — Защитное сооружение обустроили специализированным подъемником. Также провели внутреннюю отделку, электромонтажные и электротехнические работы, обустройство внутренних инженерных сетей — водоснабжение, водоотведение, вентиляция и отопление, усиление гидроизоляции, замену дверных блоков».

В Змиевской громаде завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ, укрытие
Фото: ХОВА

Сейчас в Змиевской громаде продолжается строительство масштабного защитного сооружения на территории лицея — площадью более 1400 квадратных метров для 370 человек. Общая стоимость работ — 168,2 миллиона гривен. Реализация проекта происходит за счет дополнительной дотации из государственного и местного бюджетов.

В Змиевской громаде продолжается строительство масштабного защитного сооружения на территории лицея
Фото: ХОВА

«Строительство защитного сооружения было начато в четвертом квартале 2024 года. Особенность объекта заключается в том, что грунтовые воды залегают близко к поверхности. В ходе реализации проекта планируется дальнейшее обвалование грунтом объемом около 14 тысяч кубических метров. Толщина стен защитного сооружения составляет 400 миллиметров, общая высота объекта — 5,5 метра. Монолитные работы планируем завершить до конца сентября. Затем — проведение внутренних работ, благоустройство территории, приведение в порядок пешеходных и подъездных зон, фасадные работы. Завершить строительство планируем до конца 2025 года», — рассказал прораб Александр Корчуганов.

В Змиевской громаде продолжается строительство масштабного защитного сооружения на территории лицея
Фото: ХОВА

Также до конца 2025 года в области планируют завершить строительство 38 новых подземных школ. Это позволит вернуть за парты более 50 тысяч учеников, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 20:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиевской громаде Харьковской области завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ. ".