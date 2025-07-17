Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото)
В Змиевской громаде Харьковской области завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ. Еще одно защитное сооружение — на территории лицея — должны достроить до конца года.
Укрытие в поликлинике площадью почти 590 квадратных метров вмещает до 150 человек одновременно, передает пресс-служба ХОВА. Общая стоимость работ — 65,5 миллиона гривен, из них 45,5 миллиона — средства государственной субвенции, 15,5 миллиона — областной бюджет, 3,9 миллиона гривен — средства Змиевской громады.
«В ходе реконструкции значительное внимание уделили инклюзивности — перепланировка помещений выполнена с соблюдением ДСН и учетом потребностей маломобильных групп населения, — комментирует директор Змиевской ЦРБ Елизавета Воронцова. — Защитное сооружение обустроили специализированным подъемником. Также провели внутреннюю отделку, электромонтажные и электротехнические работы, обустройство внутренних инженерных сетей — водоснабжение, водоотведение, вентиляция и отопление, усиление гидроизоляции, замену дверных блоков».
Сейчас в Змиевской громаде продолжается строительство масштабного защитного сооружения на территории лицея — площадью более 1400 квадратных метров для 370 человек. Общая стоимость работ — 168,2 миллиона гривен. Реализация проекта происходит за счет дополнительной дотации из государственного и местного бюджетов.
«Строительство защитного сооружения было начато в четвертом квартале 2024 года. Особенность объекта заключается в том, что грунтовые воды залегают близко к поверхности. В ходе реализации проекта планируется дальнейшее обвалование грунтом объемом около 14 тысяч кубических метров. Толщина стен защитного сооружения составляет 400 миллиметров, общая высота объекта — 5,5 метра. Монолитные работы планируем завершить до конца сентября. Затем — проведение внутренних работ, благоустройство территории, приведение в порядок пешеходных и подъездных зон, фасадные работы. Завершить строительство планируем до конца 2025 года», — рассказал прораб Александр Корчуганов.
Также до конца 2025 года в области планируют завершить строительство 38 новых подземных школ. Это позволит вернуть за парты более 50 тысяч учеников, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Укрытие в Харькове было закрыто во время атаки БпЛА – реакция прокуратуры 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, укрытие, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Одно готово, второе в процессе: у Синегубова показали новые укрытия (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиевской громаде Харьковской области завершили обустройство укрытия на базе поликлинического отделения местной ЦРБ. ".