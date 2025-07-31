Заліз у квартиру через вікно: в Харкові знайшли ймовірного злодія
У Харкові сталася квартирна крадіжка: злочинець заліз у чуже житло через вікно на першому поверсі.
“Зловмисник віджав вікно та проник до квартири, яка знаходиться на першому поверсі. Скориставшись ситуацією, він викрав особисті речі мешканки оселі. Після чого з викраденим майном з місця злочину зник, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 38 тисяч гривень”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Сталося це в Основ’янському районі. Постраждала звернулася до поліції та написала заяву про зникнення майна. І ймовірного злодія знайшли. У крадіжці підозрюють чоловіка 1993 року народження. За даними ГУНП, раніше його вже судили. Тепер йому загрожує провести у в’язниці ще вісім років.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 16:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася квартирна крадіжка: злочинець заліз у чуже житло через вікно на першому поверсі".