Заліз у квартиру через вікно: в Харкові знайшли ймовірного злодія

У Харкові сталася квартирна крадіжка: злочинець заліз у чуже житло через вікно на першому поверсі.

“Зловмисник віджав вікно та проник до квартири, яка знаходиться на першому поверсі. Скориставшись ситуацією, він викрав особисті речі мешканки оселі. Після чого з викраденим майном з місця злочину зник, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 38 тисяч гривень”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сталося це в Основ’янському районі. Постраждала звернулася до поліції та написала заяву про зникнення майна. І ймовірного злодія знайшли. У крадіжці підозрюють чоловіка 1993 року народження. За даними ГУНП, раніше його вже судили. Тепер йому загрожує провести у в’язниці ще вісім років.