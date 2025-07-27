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Крала гаджети в подруг: до восьми років в’язниці загрожує харків’янці

Події 17:45   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Крала гаджети в подруг: до восьми років в’язниці загрожує харків’янці

Підозру у крадіжці вручили 30-річній харків’янці, повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, підозрювана прийшла в гості до подруги, після чого почалися посиденьки з алкоголем. Дочекавшись, коли господиня засне, жінка вкрала два телефони та втекла.

“Через деякий час зловмисниця повторила злочин у помешканні іншої подруги та поцупила ноутбук”, – передають копи.

У такий спосіб жінка “заробила” 37 тисяч гривень. Однак невдовзі ймовірну злодійку затримали. Як виявилося, раніше підозрювана вже була засуджена.

“Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі”, – зазначили правоохоронці.

Читайте також: “Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 17:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру у крадіжці вручили 30-річній харків’янці, повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.".