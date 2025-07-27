Воровала гаджеты у подруг: до восьми лет тюрьмы грозит харьковчанке
Подозрение в краже вручили 30-летней харьковчанке, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
По данным следствия, подозреваемая пришла в гости к подруге, после чего начались посиделки с алкоголем. Дождавшись, когда хозяйка уснет, женщина украла два телефона и скрылась.
«Через некоторое время злоумышленница повторила преступление в помещении другой подруги и украла ноутбук», – передают копы.
Таким образом женщина «заработала» 37 тысяч гривен. Однако вскоре вероятную воровку задержали. Как оказалось, ранее подозреваемая уже была судима.
«Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы», – отметили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, копы, полиция, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 17:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в краже вручили 30-летней харьковчанке, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".