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Воровала гаджеты у подруг: до восьми лет тюрьмы грозит харьковчанке

Происшествия 17:45   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Воровала гаджеты у подруг: до восьми лет тюрьмы грозит харьковчанке

Подозрение в краже вручили 30-летней харьковчанке, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемая пришла в гости к подруге, после чего начались посиделки с алкоголем. Дождавшись, когда хозяйка уснет, женщина украла два телефона и скрылась.

«Через некоторое время злоумышленница повторила преступление в помещении другой подруги и украла ноутбук», – передают копы.

Таким образом женщина «заработала» 37 тысяч гривен. Однако вскоре вероятную воровку задержали. Как оказалось, ранее подозреваемая уже была судима.

«Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы», – отметили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в краже вручили 30-летней харьковчанке, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".