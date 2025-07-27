Воровала гаджеты у подруг: до восьми лет тюрьмы грозит харьковчанке

Подозрение в краже вручили 30-летней харьковчанке, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемая пришла в гости к подруге, после чего начались посиделки с алкоголем. Дождавшись, когда хозяйка уснет, женщина украла два телефона и скрылась.

«Через некоторое время злоумышленница повторила преступление в помещении другой подруги и украла ноутбук», – передают копы.

Таким образом женщина «заработала» 37 тысяч гривен. Однако вскоре вероятную воровку задержали. Как оказалось, ранее подозреваемая уже была судима.

«Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы», – отметили правоохранители.