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Залез в квартиру через окно: в Харькове нашли предполагаемого вора

Происшествия 16:13   31.07.2025
Оксана Горун
Залез в квартиру через окно: в Харькове нашли предполагаемого вора

В Харькове произошла квартирная кража: преступник забрался в чужое жилье через окно на первом этаже.

«Злоумышленник отжал окно и проник в квартиру, которая находится на первом этаже. Воспользовавшись ситуацией, он похитил личные вещи жительницы дома. После чего с похищенным имуществом с места преступления исчез, чем нанес потерпевшей материальный ущерб на сумму около 38 тысяч гривен», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дело было в Основянском районе. Пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление о пропаже имущества. И вероятного вора нашли. В краже подозревают мужчину 1993 года рождения. По данным ГУНП, ранее его уже судили. Теперь же ему грозит провести в тюрьме еще восемь лет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 16:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошла квартирная кража: преступник забрался в чужое жилье через окно на первом этаже".