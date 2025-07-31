Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці

Події 13:47   31.07.2025
Оксана Горун
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці

Про підозру повідомили 25-річному водію, який наїхав на 12-річну дівчинку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. З переломом гомілки дівчина була доставлена до лікарні“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

Ця ДТП сталася в травні 2025 року. За версією поліції, неправі були обидва: дівчинка переходила дорогу в не призначеному для цього місці, а водій їхав із перевищенням швидкості.

Справу розслідує відділ поліції №3 ХРУП №3, яке працює в Шевченківському районі Харкова. Водію повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Читайте також: На Салтівці п’яний водій протаранив авто: що ще виявили копи

Санкцією статті передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, – зазначили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
31.07.2025, 14:12
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
31.07.2025, 13:47
Продукти, що горять у Васищевому, пропаганда РФ намагається видати за БпЛА 📹
Продукти, що горять у Васищевому, пропаганда РФ намагається видати за БпЛА 📹
31.07.2025, 12:32
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
31.07.2025, 14:22
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
30.07.2025, 21:52
Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють
Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють
31.07.2025, 13:12

Новини за темою:

14:50
На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство
19:01
Поки мати спала: дитину в Харкові врятували від падіння з вікна патрульні 📹
14:52
Дитина потонула в Харкові: батьків можуть притягнути до відповідальності – НПУ
11:30
Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина
10:57
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 13:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру повідомили 25-річному водію, який наїхав на 12-річну дівчинку".