Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці

Про підозру повідомили 25-річному водію, який наїхав на 12-річну дівчинку.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. З переломом гомілки дівчина була доставлена до лікарні“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

Ця ДТП сталася в травні 2025 року. За версією поліції, неправі були обидва: дівчинка переходила дорогу в не призначеному для цього місці, а водій їхав із перевищенням швидкості.

Справу розслідує відділ поліції №3 ХРУП №3, яке працює в Шевченківському районі Харкова. Водію повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

“Санкцією статті передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, – зазначили в ГУНП.