Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
Про підозру повідомили 25-річному водію, який наїхав на 12-річну дівчинку.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. З переломом гомілки дівчина була доставлена до лікарні“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.
Ця ДТП сталася в травні 2025 року. За версією поліції, неправі були обидва: дівчинка переходила дорогу в не призначеному для цього місці, а водій їхав із перевищенням швидкості.
Справу розслідує відділ поліції №3 ХРУП №3, яке працює в Шевченківському районі Харкова. Водію повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.
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“Санкцією статті передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, – зазначили в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 13:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру повідомили 25-річному водію, який наїхав на 12-річну дівчинку".