На Салтівці п’яний водій протаранив авто: що ще виявили копи

Інцидент стався напередодні близько 12:00 на Салтівці. Тоді отримали виклик про ДТП на вулиці Нескорених, уточнюють в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

“Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на припарковане авто. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння”, – зазначили копи.

Пройти відповідний огляд чоловік погодився.

“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.04 проміле. З результатом огляду чоловік був згоден. Також під час складання адміністративних матеріалів інспектори встановили, що номерний знак автомобіля не належить даному авто”, – наголосили в поліції.

У результаті патрульні склали адмінпротоколи, а надалі всі матеріали передадуть до суду.