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На Салтівці п’яний водій протаранив авто: що ще виявили копи

Події 11:55   30.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Салтівці п’яний водій протаранив авто: що ще виявили копи

Інцидент стався напередодні близько 12:00 на Салтівці. Тоді отримали виклик про ДТП на вулиці Нескорених, уточнюють в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на припарковане авто. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння”, – зазначили копи.

Пройти відповідний огляд чоловік погодився.

“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.04 проміле. З результатом огляду чоловік був згоден. Також під час складання адміністративних матеріалів інспектори встановили, що номерний знак автомобіля не належить даному авто”, – наголосили в поліції.

У результаті патрульні склали адмінпротоколи, а надалі всі матеріали передадуть до суду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався напередодні близько 12:00 на Салтівці. Тоді отримали виклик про ДТП на вулиці Нескорених, уточнюють в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".