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На Салтовке пьяный водитель протаранил авто: что еще обнаружили копы

Происшествия 11:55   30.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке пьяный водитель протаранил авто: что еще обнаружили копы

Инцидент произошёл накануне около 12:00 на Салтовке. Тогда получили вызов о ДТП на улице Непокоренных, уточняют в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

«Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь задним ходом, совершил наезд на припаркованный автомобиль. Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения», – отметили копы.

Пройти соответствующий осмотр мужчина согласился.

«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.04 промилле. С результатом осмотра мужчина был согласен. Также при составлении административных материалов инспекторы установили, что номерной знак автомобиля не принадлежит данному авто», – акцентировали в полиции.

В результате патрульные составили админпротоколы, в дальнейшем все материалы передадут в суд.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошёл накануне около 12:00 на Салтовке. Тогда получили вызов о ДТП на улице Непокоренных, уточняют в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".