Сбил 12-летнюю в Харькове: водителю грозит до трех лет тюрьмы

О подозрении сообщили 25-летнему водителю, который наехал на 12-летнюю девочку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения средней тяжести. С переломом голени девушка была доставлена в больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области.

Это ДТП случилось в мае 2025 года. По версии полиции, неправы были оба: девочка переходила дорогу в неположенном месте, а водитель ехал с превышением скорости.

Дело расследует отдел полиции №3 ХРУП №3, которое работает в Шевченковском районе Харькова. Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

«Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет», — отметили в ГУНП.