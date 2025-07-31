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Сбил 12-летнюю в Харькове: водителю грозит до трех лет тюрьмы

Происшествия 13:47   31.07.2025
Оксана Горун
Сбил 12-летнюю в Харькове: водителю грозит до трех лет тюрьмы

О подозрении сообщили 25-летнему водителю, который наехал на 12-летнюю девочку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения средней тяжести. С переломом голени девушка была доставлена в больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области.

Это ДТП случилось в мае 2025 года. По версии полиции, неправы были оба: девочка переходила дорогу в неположенном месте, а водитель ехал с превышением скорости.

Дело расследует отдел полиции №3 ХРУП №3, которое работает в Шевченковском районе Харькова. Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

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«Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении сообщили 25-летнему водителю, который наехал на 12-летнюю девочку".