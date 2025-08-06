Жертви торгівлі людьми: жителям Харківщини повідомили «гарячі» лінії
У ХОВА повідомили куди звертатися постраждалим від торгівлі людьми та яку допомогу вони можуть отримати.
«Торгівля людьми — одна з найнебезпечніших форм порушення прав людини, яка охоплює примусову працю, сексуальну експлуатацію, жебракування, втягнення у злочинну діяльність, торгівлю органами, використання дітей з комерційною метою тощо. Жертвами можуть стати як жінки, так і чоловіки та діти. Особливо вразливими є люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, втратили роботу, документи чи житло», – пишуть у ХОВА.
Там зазначають: якщо вас примушують працювати без оплати, контролюють ваші пересування, утримують документи, змушують займатися проституцією чи жебракуванням, обмежують свободу — це можуть бути ознаки торгівлі людьми.
У разі підозри на експлуатацію або якщо ви самі постраждали — слід звернутись за допомогою:
🔹 527 — Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми (щоденно з 8:00 до 20:00, безкоштовно).
🔹 15-47 — Урядова гаряча лінія (цілодобово).
🔹 102 — Поліція (цілодобово).
🔹 http://www.stoptrafficking.org — консультації, поради, контакти.
У ХОВА підкреслили, що на території Харківської області, як і в інших регіонах України, функціонують організації, які надають комплексну підтримку постраждалим: правову, психологічну, медичну, соціальну допомогу, а також сприяють відновленню документів, пошуку житла, реінтеграції в суспільство, професійному навчанню та працевлаштуванню.
«Харківська обласна військова адміністрація закликає громадян бути пильними, не замовчувати випадки підозрілої діяльності та звертатися за підтримкою у разі загрози», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: горячие линии, рабство, торговля людьми, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили куди звертатися постраждалим від торгівлі людьми та яку допомогу вони можуть отримати.".