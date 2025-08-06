Жертви торгівлі людьми: жителям Харківщини повідомили «гарячі» лінії

У ХОВА повідомили куди звертатися постраждалим від торгівлі людьми та яку допомогу вони можуть отримати.

«Торгівля людьми — одна з найнебезпечніших форм порушення прав людини, яка охоплює примусову працю, сексуальну експлуатацію, жебракування, втягнення у злочинну діяльність, торгівлю органами, використання дітей з комерційною метою тощо. Жертвами можуть стати як жінки, так і чоловіки та діти. Особливо вразливими є люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, втратили роботу, документи чи житло», – пишуть у ХОВА.

Там зазначають: якщо вас примушують працювати без оплати, контролюють ваші пересування, утримують документи, змушують займатися проституцією чи жебракуванням, обмежують свободу — це можуть бути ознаки торгівлі людьми.

У разі підозри на експлуатацію або якщо ви самі постраждали — слід звернутись за допомогою:

🔹 527 — Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми (щоденно з 8:00 до 20:00, безкоштовно).

🔹 15-47 — Урядова гаряча лінія (цілодобово).

🔹 102 — Поліція (цілодобово).

🔹 http://www.stoptrafficking.org — консультації, поради, контакти.

У ХОВА підкреслили, що на території Харківської області, як і в інших регіонах України, функціонують організації, які надають комплексну підтримку постраждалим: правову, психологічну, медичну, соціальну допомогу, а також сприяють відновленню документів, пошуку житла, реінтеграції в суспільство, професійному навчанню та працевлаштуванню.

«Харківська обласна військова адміністрація закликає громадян бути пильними, не замовчувати випадки підозрілої діяльності та звертатися за підтримкою у разі загрози», – йдеться у повідомленні.