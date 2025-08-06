Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии

В ХОВА сообщили, куда обращаться пострадавшим от торговли людьми и какую помощь они могут получить.

«Торговля людьми — одна из самых опасных форм нарушения прав человека, охватывающая принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, торговлю органами, использование детей в коммерческих целях и т.д. Жертвами могут стать как женщины, так и мужчины и дети. Особенно уязвимы люди, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах, потеряли работу, документы или жилье», — пишут в ХОВА.

Там отмечают: если вас заставляют работать без оплаты, контролируют ваши передвижения, содержат документы, заставляют заниматься проституцией или попрошайничеством, ограничивают свободу — это могут быть признаки торговли людьми.

В случае подозрения на эксплуатацию или если вы сами пострадали, следует обратиться за помощью:

🔹 527 — Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми (ежедневно с 8:00 до 20:00, бесплатно).

🔹 15-47 — Правительственная горячая линия (круглосуточно).

🔹 102 — Полиция (круглосуточно).

http://www.stoptrafficking.org — Консультации, советы, контакты.

В ХОВА подчеркнули, что на территории Харьковской области, как и в других регионах Украины, функционируют организации, оказывающие комплексную поддержку пострадавшим: правовую, психологическую, медицинскую, социальную помощь, а также способствуют восстановлению документов, поиску жилья, реинтеграции в общество, профессиональному обучению и трудоустройству.

«Харьковская областная военная администрация призывает граждан быть бдительными, не умалчивать о случаях подозрительной деятельности и обращаться за поддержкой в случае угрозы», — говорится в сообщении.