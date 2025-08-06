Live
  • Ср 06.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.68
  • EUR 48.09

Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии

Общество 16:48   06.08.2025
Виктория Яковенко
Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии Фото: ХОВА

В ХОВА сообщили, куда обращаться пострадавшим от торговли людьми и какую помощь они могут получить.

«Торговля людьми — одна из самых опасных форм нарушения прав человека, охватывающая принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, торговлю органами, использование детей в коммерческих целях и т.д. Жертвами могут стать как женщины, так и мужчины и дети. Особенно уязвимы люди, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах, потеряли работу, документы или жилье», — пишут в ХОВА.

Там отмечают: если вас заставляют работать без оплаты, контролируют ваши передвижения, содержат документы, заставляют заниматься проституцией или попрошайничеством, ограничивают свободу — это могут быть признаки торговли людьми.

В случае подозрения на эксплуатацию или если вы сами пострадали, следует обратиться за помощью:

🔹 527 — Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми (ежедневно с 8:00 до 20:00, бесплатно).

🔹 15-47 — Правительственная горячая линия (круглосуточно).

🔹 102 — Полиция (круглосуточно).

http://www.stoptrafficking.org — Консультации, советы, контакты.

В ХОВА подчеркнули, что на территории Харьковской области, как и в других регионах Украины, функционируют организации, оказывающие комплексную поддержку пострадавшим: правовую, психологическую, медицинскую, социальную помощь, а также способствуют восстановлению документов, поиску жилья, реинтеграции в общество, профессиональному обучению и трудоустройству.

«Харьковская областная военная администрация призывает граждан быть бдительными, не умалчивать о случаях подозрительной деятельности и обращаться за поддержкой в случае угрозы», — говорится в сообщении.

торговля людьми на Харьковщине
Фото: ХОВА

Читайте также: Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
06.08.2025, 13:11
В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали
В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали
06.08.2025, 11:15
В Харькове подорожали рис, макароны и масло: что с ценами на яйца – мэрия
В Харькове подорожали рис, макароны и масло: что с ценами на яйца – мэрия
06.08.2025, 15:22
«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт
«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт
05.08.2025, 18:16
Поврежденный ударом РФ детский сад в Харькове: экологи назвали ущерб
Поврежденный ударом РФ детский сад в Харькове: экологи назвали ущерб
06.08.2025, 12:35
Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии
Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии
06.08.2025, 16:48

Новости по теме:


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Жертвы торговли людьми: жителям Харьковщины сообщили «горячие» линии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, куда обращаться пострадавшим от торговли людьми и какую помощь они могут получить.".