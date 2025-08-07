Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
Харків надасть субвенцію обласному бюджету на відшкодування послуг санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час захисту батьківщини.
Таке рішення ухвалили 7 серпня на позачерговій сесії Харківської міськради.
“Субвенція спрямована на відшкодування 50% вартості наданих послуг санаторно-курортного лікування на території України вищезазначених категорій. Також рішенням передбачено відшкодування 30% вартості наданих послуг з відпочинку (адаптації) захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області”, – йдеться у публікації.
Нагадаємо, також на сесії Харківської міськради 7 серпня внесли зміни до бюджету на поточний рік. Депутати затвердили додаткові витрати. 350 мільйонів гривень направлять на ремонт та відновлення житлового фонду після обстрілів. 250 мільйонів – на техніку для КП «Шляхрембуд». На котельні та спецобладнання для підготовки до зими піде понад 186 мільйонів. Також додаткове фінансування буде на надання допомоги військовим частинам – 146 мільйонів.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків відшкодує санаторно-курортне лікування ветеранів війни.".