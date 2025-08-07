Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо

Економіка 20:28   07.08.2025
Олена Нагорна
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо Фото: busk-miskrada.gov.ua

Харків надасть субвенцію обласному бюджету на відшкодування послуг санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час захисту батьківщини.

Таке рішення ухвалили 7 серпня на позачерговій сесії Харківської міськради. 

“Субвенція спрямована на відшкодування 50% вартості наданих послуг санаторно-курортного лікування на території України вищезазначених категорій. Також рішенням передбачено відшкодування 30% вартості наданих послуг з відпочинку (адаптації) захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, також на сесії Харківської міськради 7 серпня внесли зміни до бюджету на поточний рік. Депутати затвердили додаткові витрати. 350 мільйонів гривень направлять на ремонт та відновлення житлового фонду після обстрілів. 250 мільйонів – на техніку для КП «Шляхрембуд». На котельні та спецобладнання для підготовки до зими піде понад 186 мільйонів. Також додаткове фінансування буде на надання допомоги військовим частинам – 146 мільйонів.

Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію у Харкові – причина

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
07.08.2025, 20:28
Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири
Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири
07.08.2025, 20:00
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня
07.08.2025, 19:21
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
07.08.2025, 18:29
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
07.08.2025, 17:49
Новини Харкова — головне 7 серпня: зміни до бюджету та таємниця катакомб
Новини Харкова — головне 7 серпня: зміни до бюджету та таємниця катакомб
07.08.2025, 20:41

Новини за темою:

13:17
146 млн грн – на допомогу військовим: у бюджет Харкова внесли зміни
09:43
У Харкові потрібно вставити 106 тисяч вікон – мер (відео)
14:19
Харків отримав кредит від ЄБРР: на що підуть кошти, зміни у бюджеті
15:26
Додаткові 100 млн на закупівлю транспорту – зміни у бюджеті Харкова
14:21
Понад 136 млн – на укриття, 56 млн – на армію. У бюджеті Харкова – зміни

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків відшкодує санаторно-курортне лікування ветеранів війни.".