Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо

Харків надасть субвенцію обласному бюджету на відшкодування послуг санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час захисту батьківщини.

Таке рішення ухвалили 7 серпня на позачерговій сесії Харківської міськради.

“Субвенція спрямована на відшкодування 50% вартості наданих послуг санаторно-курортного лікування на території України вищезазначених категорій. Також рішенням передбачено відшкодування 30% вартості наданих послуг з відпочинку (адаптації) захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, також на сесії Харківської міськради 7 серпня внесли зміни до бюджету на поточний рік. Депутати затвердили додаткові витрати. 350 мільйонів гривень направлять на ремонт та відновлення житлового фонду після обстрілів. 250 мільйонів – на техніку для КП «Шляхрембуд». На котельні та спецобладнання для підготовки до зими піде понад 186 мільйонів. Також додаткове фінансування буде на надання допомоги військовим частинам – 146 мільйонів.