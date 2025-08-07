Харьков передаст деньги в бюджет области: зачем

Харьков предоставит субвенцию областному бюджету на возмещение услуг санаторно-курортного лечения лиц, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты родины.

Такое решение приняли 7 августа на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

“Субвенция направлена на возмещение 50% стоимости предоставленных услуг санаторно-курортного лечения на территории Украины вышеупомянутых категорий. Также решением предусмотрено возмещение 30% стоимости предоставленных услуг по отдыху (адаптации) защитников и защитниц Украины и членов их семей в рекреационных учреждениях Харьковской области”, — говорится в публикации.

Напомним, также на сессии Харьковского горсовета 7 августа внесли изменения в бюджет на текущий год. Депутаты утвердили дополнительные расходы. 350 миллионов гривен направят на ремонт и восстановление жилого фонда после обстрелов. 250 миллионов – на технику для КП «Дорремстрой». На котельные и спецоборудование для подготовки к зиме уйдет более 186 миллионов. Также дополнительное финансирование будет для оказания помощи воинским частям – 146 миллионов.