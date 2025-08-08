Удар по Салтівці: пожежу гасили чотири години, були ризики повторних влучань

Подробиці щодо нічного «прильоту» БпЛА по Салтівському району розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Влучання було на території цивільного підприємства. Удар був завданий у 4-поверхову офісну будівлю. Сталася пожежа на даху. Також пошкоджені перекриття та технічні поверхи. Виникла пожежа на площі 500 кв м. О 04:00 її повністю ліквідовано. Постраждали дві особи, вони знаходились в цій будівлі. Крім цього, були пошкоджені легкові авто, які стояли поруч з цією будівлею. До ліквідації наслідків залучались 50 рятувальників та 13 одиниць техніки», – зазначив Василенко в етері «Суспільне. Студія».

Він уточнив, що постраждалі отримали гостру реакцію на стрес, їх на місці оглянули медики, від подальшої госпіталізації вони відмовились.

«Були вночі ризики повторних влучань, декілька разів рятувальникам доводилось згортати роботи. Лише після того, як був відбій негайно приступали до ліквідації пожежі», – сказав Василенко.

Нагадаємо, у Харкові близько 23:55 7 серпня пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що атакував «шахед». У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили: ворог завдав удару безпілотником по цивільному підприємству у Салтівському районі. Внаслідок влучання сталася пожежа в 4-поверховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 м. кв. Постраждали дві людини – чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н.