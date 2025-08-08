Удар по Салтівці: пожежу гасили чотири години, були ризики повторних влучань
Подробиці щодо нічного «прильоту» БпЛА по Салтівському району розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
«Влучання було на території цивільного підприємства. Удар був завданий у 4-поверхову офісну будівлю. Сталася пожежа на даху. Також пошкоджені перекриття та технічні поверхи. Виникла пожежа на площі 500 кв м. О 04:00 її повністю ліквідовано. Постраждали дві особи, вони знаходились в цій будівлі. Крім цього, були пошкоджені легкові авто, які стояли поруч з цією будівлею. До ліквідації наслідків залучались 50 рятувальників та 13 одиниць техніки», – зазначив Василенко в етері «Суспільне. Студія».
Він уточнив, що постраждалі отримали гостру реакцію на стрес, їх на місці оглянули медики, від подальшої госпіталізації вони відмовились.
«Були вночі ризики повторних влучань, декілька разів рятувальникам доводилось згортати роботи. Лише після того, як був відбій негайно приступали до ліквідації пожежі», – сказав Василенко.
Нагадаємо, у Харкові близько 23:55 7 серпня пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що атакував «шахед». У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили: ворог завдав удару безпілотником по цивільному підприємству у Салтівському районі. Внаслідок влучання сталася пожежа в 4-поверховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 м. кв. Постраждали дві людини – чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа, салтовка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Салтівці: пожежу гасили чотири години, були ризики повторних влучань»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці щодо нічного «прильоту» БпЛА по Салтівському району розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.".