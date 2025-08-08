Удар по Салтовке: пожар тушили четыре часа, были риски повторных попаданий

Подробности о ночном «прилете» БпЛА по Салтовскому району рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Попадание было на территории гражданского предприятия. Удар был нанесен в 4-этажное офисное здание. Произошел пожар на крыше. Также повреждены перекрытия и технические этажи. Возник пожар на площади 500 кв м. В 04:00 его полностью ликвидировали. Пострадали два человека, они находились в этом здании. Кроме этого, были повреждены стоящие рядом легковые авто. К ликвидации последствий привлекалось 50 спасателей и 13 единиц техники», — отметил Василенко в эфире «Суспільне. Студія».

Он уточнил, что пострадавшие получили острую реакцию на стресс, их осмотрели медики, от дальнейшей госпитализации они отказались.

«Были ночью риски повторных попаданий, несколько раз спасателям приходилось сворачивать работы. Только после того, как был отбой, немедленно приступали к ликвидации пожара», — сказал Василенко.

Напомним, в Харькове около 23:55 7 августа раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что атаковал «шахед». В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: враг нанес удар беспилотником по гражданскому предприятию в Салтовском районе. В результате попадания произошел пожар в 4-этажном офисном здании. Горели конструкции кровли и технического этажа на площади 500 кв. Пострадали два человека – мужчина 1959 г.р. и женщина 1962 г.р.