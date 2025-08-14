Поліція порушила справу щодо корупції на Харківщині, промоніторивши Prozorro

Правоохоронці повідомляють, що розкрили на Харківщині корупційну схему на 2,5 мільйона гривень, проаналізувавши інформацію на порталі державних закупівель «Prozorro».

У 2024 році службовці органу місцевого самоврядування одного з районів області уклали угоди з юридичною особою на реконструкцію систем опалення, встановлення модульних котелень та теплових насосів в комунальних закладах освіти за завищеною вартістю, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

“Відкриті торги провели за участю лише одного учасника, діючи в інтересах комерційного підприємства. Водночас посадові особи підприємства-переможця торгів штучно підвищили ціну обладнання та робіт шляхом попереднього продажу через підконтрольні фірми”, – пояснюють у відомстві.

Будівельно-технічна експертиза встановила: за п’ятьма укладеними угодами витрати перевищили реальну вартість обладнання та послуг на 2,5 мільйона гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та гроші.

Двом посадовцям органу місцевого самоврядування та двом керівникам комерційних підприємств слідчі повідомили про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

