Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro

Общество 19:18   14.08.2025
Елена Нагорная
Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro

Правоохранители сообщают, что раскрыли в Харьковской области коррупционную схему на 2,5 миллиона гривен, проанализировав информацию на портале государственных закупок «Prozorro».

В 2024 году служащие органа местного самоуправления одного из районов области заключили договоры с юридическим лицом на реконструкцию систем отопления, установку модульных котельных и тепловых насосов в коммунальных учебных заведениях по завышенной стоимости, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Открытые торги провели с участием только одного коммерческого предприятия, действуя в его интересах. В то же время должностные лица предприятия-победителя торгов искусственно повысили цену оборудования и работ путем предварительной продажи через подконтрольные фирмы», — объясняют в ведомстве.

Строительно-техническая экспертиза установила: по пяти заключенным договорам расходы превысили реальную стоимость оборудования и услуг на 2,5 миллиона гривен.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и деньги.

Двум должностным лицам органа местного самоуправления и двум руководителям коммерческих предприятий сообщили о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Читайте также: На песке для критической инфраструктуры Харьковщины украли более 13,5 млн грн

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
14.08.2025, 16:11
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
14.08.2025, 18:30
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
14.08.2025, 18:17
Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro
Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro
14.08.2025, 19:18

Новости по теме:

18:29
233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷
14:10
На волне протестов: харьковчанам проведут ликбез о НАБУ, САП и БЭБ
19:29
$25 000 за уклониста – масштабную схему разоблачили в Харьковской области
19:38
Депутат «забыл» в декларации о деньгах и земельных участках на Харьковщине
12:27
Чиновника поймали на взятке харьковские правоохранители: какие вопросы «решал»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщают, что раскрыли в Харьковской области коррупционную схему на 2,5 миллиона гривен, проанализировав информацию на портале государственных закупок «Prozorro».".