Полиция завела дело по коррупции на Харьковщине, промониторив Prozorro

Правоохранители сообщают, что раскрыли в Харьковской области коррупционную схему на 2,5 миллиона гривен, проанализировав информацию на портале государственных закупок «Prozorro».

В 2024 году служащие органа местного самоуправления одного из районов области заключили договоры с юридическим лицом на реконструкцию систем отопления, установку модульных котельных и тепловых насосов в коммунальных учебных заведениях по завышенной стоимости, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Открытые торги провели с участием только одного коммерческого предприятия, действуя в его интересах. В то же время должностные лица предприятия-победителя торгов искусственно повысили цену оборудования и работ путем предварительной продажи через подконтрольные фирмы», — объясняют в ведомстве.

Строительно-техническая экспертиза установила: по пяти заключенным договорам расходы превысили реальную стоимость оборудования и услуг на 2,5 миллиона гривен.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и деньги.

Двум должностным лицам органа местного самоуправления и двум руководителям коммерческих предприятий сообщили о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.