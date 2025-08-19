Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)

Події 10:10   19.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)

Фото з місць “прильотів” у регіоні опублікували в Харківській обласній прокуратурі.

Напередодні близько 23:15 росіяни вдарили з авіації по Руській Лозовій. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські будівлі та авто. Постраждали дві жінки 70 та 43 років, ще одна мешканка отримала гостру реакцію на стрес. Їй 59 років.

О 23:40 КАБи полетіли на Золочів. Там під обстріл потрапили будинки та техніка сільськогосподарського підприємства.

“19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу “Герань-2”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
19.08.2025, 11:05
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)
19.08.2025, 10:10
ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу
ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу
19.08.2025, 09:35
Новини Харкова — головне за 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, бої, поранені
Новини Харкова — головне за 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, бої, поранені
19.08.2025, 09:40
Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
19.08.2025, 08:55
Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії
19.08.2025, 06:00

Новини за темою:

17:23
Тиждень обстрілів Харківщини: 12 загиблих, 48 постраждалих
09:12
За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли
09:01
Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу
07:58
Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС
08:50
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 10:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місць “прильотів” у регіоні опублікували в Харківській обласній прокуратурі.".