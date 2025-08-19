Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)

Фото з місць “прильотів” у регіоні опублікували в Харківській обласній прокуратурі.

Напередодні близько 23:15 росіяни вдарили з авіації по Руській Лозовій. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські будівлі та авто. Постраждали дві жінки 70 та 43 років, ще одна мешканка отримала гостру реакцію на стрес. Їй 59 років.

О 23:40 КАБи полетіли на Золочів. Там під обстріл потрапили будинки та техніка сільськогосподарського підприємства.

“19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу “Герань-2”, – додали у прокуратурі.