Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)
Фото з місць “прильотів” у регіоні опублікували в Харківській обласній прокуратурі.
Напередодні близько 23:15 росіяни вдарили з авіації по Руській Лозовій. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські будівлі та авто. Постраждали дві жінки 70 та 43 років, ще одна мешканка отримала гостру реакцію на стрес. Їй 59 років.
О 23:40 КАБи полетіли на Золочів. Там під обстріл потрапили будинки та техніка сільськогосподарського підприємства.
“19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу “Герань-2”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 10:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місць “прильотів” у регіоні опублікували в Харківській обласній прокуратурі.".