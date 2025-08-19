Обстрелянная Харьковщина: в прокуратуре показали последствия ударов за сутки

Фото с мест «прилетов» в регионе опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Накануне около 23:15 россияне ударили из авиации по Русской Лозовой. В результате атаки повреждены дома, хозпостройки и авто. Пострадали две женщины 70 и 43 лет, еще одна жительница получила острую реакцию на стресс. Ей 59 лет.

В 23:40 КАБы полетели на Золочев. Там под обстрел попали здания и техника сельскохозяйственного предприятия.

«19 августа около 5:00 два вражеских ударных беспилотника ударили по с. Победа Лозовского района. Получил повреждения двухэтажный жилой дом. Пострадала семья: женщина получила травмы, у ее мужа и двоих детей – мальчика 8 лет и девочки 2 года 8 месяцев – диагностировали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки по населенному пункту враг использовал БпЛА типа «Герань-2», – добавили в прокуратуре.