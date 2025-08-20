Live
Поранені медики, пошкоджені доми, електромережі: результати обстрілів

Події 08:45   20.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поранені медики, пошкоджені доми, електромережі: результати обстрілів Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Про наслідки обстрілів Харківщини у зведенні за 20 серпня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги”, – повідомив Синєгубов.

За добу по регіону ворог випустив:

▪️КАБ;

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️два fpv-дрони.

“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка); у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Курганне)“, – уточнив начальник ХОВА.

У Богодухові внаслідок російських обстрілів пошкоджені електромережі.

Читайте також: Долю будинку в Харкові, де загинули 7 людей, визначить експертиза – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів Харківщини у зведенні за 20 серпня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".