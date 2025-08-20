Поранені медики, пошкоджені доми, електромережі: результати обстрілів
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Про наслідки обстрілів Харківщини у зведенні за 20 серпня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Куп’янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги”, – повідомив Синєгубов.
За добу по регіону ворог випустив:
▪️КАБ;
▪️БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️два fpv-дрони.
“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка); у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Курганне)“, – уточнив начальник ХОВА.
У Богодухові внаслідок російських обстрілів пошкоджені електромережі.
