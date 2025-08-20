Медики ранены из-за ударов, повреждены дома, электросети: результаты обстрелов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О последствиях обстрелов Харьковщины в сводке за 20 августа рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Купянск пострадали 43-летний и 57-летний мужчины – работники экстренной медицинской помощи», – сообщил Синегубов.
За сутки по региону враг выпустил:
▪️КАБ;
▪️БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️два fpv-дрона.
«В Харьковском районе поврежден частный дом (с. Цуповка); в Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль экстренной медицинской помощи, фермерское хозяйство (г. Купянск), частный дом (с. Курганное)», – уточнил начальник ХОВА.
В Богодухове в результате российских обстрелов повреждены электросети.
