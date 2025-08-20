Live
Медики ранены из-за ударов, повреждены дома, электросети: результаты обстрелов

Происшествия 08:45   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Медики ранены из-за ударов, повреждены дома, электросети: результаты обстрелов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О последствиях обстрелов Харьковщины в сводке за 20 августа рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали 43-летний и 57-летний мужчины – работники экстренной медицинской помощи», – сообщил Синегубов.

За сутки по региону враг выпустил:

▪️КАБ;

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️два fpv-дрона.

«В Харьковском районе поврежден частный дом (с. Цуповка); в Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль экстренной медицинской помощи, фермерское хозяйство (г. Купянск), частный дом (с. Курганное)», – уточнил начальник ХОВА.

В Богодухове в результате российских обстрелов повреждены электросети.

Читайте также: Судьбу дома в Харькове, где погибли 7 человек, определит экспертиза – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
