Медики ранены из-за ударов, повреждены дома, электросети: результаты обстрелов

О последствиях обстрелов Харьковщины в сводке за 20 августа рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали 43-летний и 57-летний мужчины – работники экстренной медицинской помощи», – сообщил Синегубов.

За сутки по региону враг выпустил:

▪️КАБ;

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️два fpv-дрона.

«В Харьковском районе поврежден частный дом (с. Цуповка); в Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль экстренной медицинской помощи, фермерское хозяйство (г. Купянск), частный дом (с. Курганное)», – уточнил начальник ХОВА.

В Богодухове в результате российских обстрелов повреждены электросети.