Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали жителя Ізюма, який, за даними слідства до смерті побив свого сина.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт між родичами стався 24 серпня під час спільного вживання алкоголю. Під час сварки 64-річний батько завдав 41-річному сину численних ударів, від яких той помер.
На місці правоохоронці вилучили речові докази.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
