Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося

Правоохоронці затримали жителя Ізюма, який, за даними слідства до смерті побив свого сина.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт між родичами стався 24 серпня під час спільного вживання алкоголю. Під час сварки 64-річний батько завдав 41-річному сину численних ударів, від яких той помер.

На місці правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.