Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося

Події 16:48   28.08.2025
Вікторія Яковенко
Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали жителя Ізюма, який, за даними слідства до смерті побив свого сина.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт між родичами стався 24 серпня під час спільного вживання алкоголю. Під час сварки 64-річний батько завдав 41-річному сину численних ударів, від яких той помер.

На місці правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

убил сына на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: 29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося
Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося
28.08.2025, 16:48
Сумна статистика розлучень на Харківщині: регіон – у лідерах
Сумна статистика розлучень на Харківщині: регіон – у лідерах
28.08.2025, 16:09
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
28.08.2025, 09:35
29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві
29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві
28.08.2025, 15:29
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, завтра – жалоба
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, завтра – жалоба
28.08.2025, 16:51
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві
28.08.2025, 15:05

Новини за темою:

10:00
Приревнував: на Салтівці чоловік убив кохану, а потім застрелився
11:30
У сварці вдарила матір ножем: вбивству завадив сусід
18:35
Вбивство письменника Вакуленка на Харківщині: встановлений четвертий бойовик
10:30
Убив знайомого, розчленував і сховав у домі: чоловіку “світить” 15 років тюрми
11:10
Забив односельців дерев’яною палицею: що сталося у Будах

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали жителя Ізюма, який, за даними слідства до смерті побив свого сина.".