Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло

Правоохранители задержали жителя Изюма, который, по данным следствия, до смерти избил своего сына.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт между родственниками произошел 24 августа во время совместного употребления алкоголя. Во время ссоры 64-летний отец нанес 41-летнему сыну многочисленные удары, от которых тот умер.

На месте правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.