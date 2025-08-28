Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали жителя Изюма, который, по данным следствия, до смерти избил своего сына.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт между родственниками произошел 24 августа во время совместного употребления алкоголя. Во время ссоры 64-летний отец нанес 41-летнему сыну многочисленные удары, от которых тот умер.
На месте правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: 29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве
Популярно
Новости по теме:
Оперна діва Марія Максакова розповіла про те, як три роки вчить українську та чим її приваблює Харків
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вбивство, полиция, сын, убийство, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали жителя Изюма, который, по данным следствия, до смерти избил своего сына.".