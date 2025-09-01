Масштабна пожежа сталася під Харковом через російський обстріл

Близько 13:30 росіяни завдали удару FPV-дроном по селищу Слатине Дергачівської громади.

Безпілотник упав і вибухнув на відкритій місцевості, внаслідок чого спалахнув сухостій. Пожежа охопила 300 квадратних метрів і була локалізована пожежниками протягом пів години, повідомляє голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Щиро вдячний підрозділам ДСНС за роботу! Завдяки вашому оперативному втручанню вкотре вдається захистити життя та майном людей від наслідків російського терору”, – пише Задоренко.