Масштабный пожар произошел под Харьковом из-за российского обстрела

Происшествия 17:14   01.09.2025
Елена Нагорная
Около 13:30 россияне нанесли удар FPV-дроном по поселку Слатино Дергачевской громады.

Беспилотник упал и взорвался на открытой местности, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар охватил 300 квадратных метров и был локализован пожарными в течение получаса, сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Искренне благодарен подразделениям ГСЧС за работу! Благодаря вашему оперативному вмешательству в очередной раз удается защитить жизнь и имущество людей от последствий российского террора», — пишет Задоренко.

Читайте также: Полсотни БпЛА атаковали Харьковщину в течение недели: статистика Синегубова

Автор: Елена Нагорная
