Масштабный пожар произошел под Харьковом из-за российского обстрела
Около 13:30 россияне нанесли удар FPV-дроном по поселку Слатино Дергачевской громады.
Беспилотник упал и взорвался на открытой местности, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар охватил 300 квадратных метров и был локализован пожарными в течение получаса, сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Искренне благодарен подразделениям ГСЧС за работу! Благодаря вашему оперативному вмешательству в очередной раз удается защитить жизнь и имущество людей от последствий российского террора», — пишет Задоренко.
1 сентября 2025 в 17:14
