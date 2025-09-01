Масштабный пожар произошел под Харьковом из-за российского обстрела

Около 13:30 россияне нанесли удар FPV-дроном по поселку Слатино Дергачевской громады.

Беспилотник упал и взорвался на открытой местности, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар охватил 300 квадратных метров и был локализован пожарными в течение получаса, сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Искренне благодарен подразделениям ГСЧС за работу! Благодаря вашему оперативному вмешательству в очередной раз удается защитить жизнь и имущество людей от последствий российского террора», — пишет Задоренко.