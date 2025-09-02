Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні

Десятки російських ДРГ намагалися проникнути на українську територію через кордон у межах Дергачівської громади Харківської області у серпні.

«Усі ці спроби закінчилися провалом – лінія державного кордону перебуває під повним контролем Сил оборони України», – повідомляє у звіті за місяць голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Він констатував, що протягом серпня війська РФ посилили обстріли населених пунктів Дергачівщини, застосовуючи реактивну артилерію, FPV-дрони та КАБи. Унаслідок цих атак загинули двоє мешканців Козачої Лопані, ще десятеро людей у Слатиному, Новій Козачій, Козачій Лопані та Руській Лозовій зазнали поранень – це найбільша кількість за увесь 2025 рік.



Окрім цього, пошкоджень зазнали понад 80 будинків і господарчих споруд, магазин і п’ять цивільних автівок.

Протягом серпня з прикордоння Дергачівщини виїхали 17 людей. У небезпечній зоні досі лишається жити до тисячі мешканців. Органи місцевого самоврядування, поліцейські та волонтери постійно закликають людей евакуйовуватися, щоб зберегти здоров’я і життя.