Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе
Десятки российских ДРГ пытались проникнуть на украинскую территорию через границу в пределах Дергачевской громады Харьковской области в августе.
«Все эти попытки закончились провалом – линия государственной границы находится под полным контролем Сил обороны Украины», – сообщает в отчете за месяц глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Он констатировал, что в августе войска РФ усилили обстрелы населенных пунктов Дергачевщины, применяя реактивную артиллерию, FPV-дроны и КАБы. В результате этих атак погибли два жителя Казачьей Лопани, еще десять человек в Слатино, Новой Казачьей, Казачьей Лопани и Русской Лозовой получили ранения – это самое большое количество за весь 2025 год.
Кроме того, повреждения получили более 80 домов и хозяйственных построек, магазин и пять гражданских автомобилей.
В течение августа из приграничья Дергачевщины выехали 17 человек. В опасной зоне до сих пор остается до тысячи жителей. Органы местного самоуправления, полицейские и волонтеры постоянно призывают людей эвакуироваться, чтобы сохранить здоровье и жизнь.
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная