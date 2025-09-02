Live
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе

Фронт 17:55   02.09.2025
Елена Нагорная
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе Фото: Олег Синегубов

Десятки российских ДРГ пытались проникнуть на украинскую территорию через границу в пределах Дергачевской громады Харьковской области в августе.

«Все эти попытки закончились провалом – линия государственной границы находится под полным контролем Сил обороны Украины», – сообщает в отчете за месяц глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он констатировал, что в августе войска РФ усилили обстрелы населенных пунктов Дергачевщины, применяя реактивную артиллерию, FPV-дроны и КАБы. В результате этих атак погибли два жителя Казачьей Лопани, еще десять человек в Слатино, Новой Казачьей, Казачьей Лопани и Русской Лозовой получили ранения – это самое большое количество за весь 2025 год.

Кроме того, повреждения получили более 80 домов и хозяйственных построек, магазин и пять гражданских автомобилей.

В течение августа из приграничья Дергачевщины выехали 17 человек. В опасной зоне до сих пор остается до тысячи жителей. Органы местного самоуправления, полицейские и волонтеры постоянно призывают людей эвакуироваться, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Читайте также: Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными

Автор: Елена Нагорная
