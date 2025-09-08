У Харкові перекрили частину проспекту: причина

Про обмеження в русі транспорту попередили в Харківській міській раді.

За даними мерії, рух транспорту на проспекті Ювілейному, в районі Новосалтівського ринку при русі в бік вулиці Познанської, обмежений до 21:00 9 вересня.

Причина – проведення робіт на газопроводі, пояснили в департаменті будівництва та шляхового господарства.

«Пропуск транспорту здійснюється вільними від виконання робіт смугами руху», – зазначили у мерії.

