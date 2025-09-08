У Харкові перекрили частину проспекту: причина
Фото: Харківська міськрада
Про обмеження в русі транспорту попередили в Харківській міській раді.
За даними мерії, рух транспорту на проспекті Ювілейному, в районі Новосалтівського ринку при русі в бік вулиці Познанської, обмежений до 21:00 9 вересня.
Причина – проведення робіт на газопроводі, пояснили в департаменті будівництва та шляхового господарства.
«Пропуск транспорту здійснюється вільними від виконання робіт смугами руху», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, у Харкові готуються ремонтувати урбан-парк на Салтівці. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр». За даними антикорупціонерів, роботи обійдуться у 3 млн грн.
