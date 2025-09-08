В Харькове перекрыли часть проспекта: причина

Об ограничениях в движении транспорта предупредили в Харьковском городском совете.

По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Юбилейном, в районе Новосалтовского рынка при движении в сторону улицы Познанской, ограничено до 21:00 9 сентября.

Причина – проведение работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

«Пропуск транспорта осуществляется свободными от выполнения работ полосами движения», — отметили в мэрии.

Напомним, в Харькове готовятся ремонтировать урбан-парк на Салтовке. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным антикоррупционеров, работы обойдутся в 3 млн грн.