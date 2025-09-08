В Харькове перекрыли часть проспекта: причина
Фото: Харьковский горсовет
Об ограничениях в движении транспорта предупредили в Харьковском городском совете.
По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Юбилейном, в районе Новосалтовского рынка при движении в сторону улицы Познанской, ограничено до 21:00 9 сентября.
Причина – проведение работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.
«Пропуск транспорта осуществляется свободными от выполнения работ полосами движения», — отметили в мэрии.
Напомним, в Харькове готовятся ремонтировать урбан-парк на Салтовке. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным антикоррупционеров, работы обойдутся в 3 млн грн.
Читайте также: COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове перекрыли часть проспекта: причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ограничениях в движении транспорта предупредили в Харьковском городском совете.".