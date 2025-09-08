Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

В Харькове перекрыли часть проспекта: причина

Общество 16:12   08.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли часть проспекта: причина Фото: Харьковский горсовет

Об ограничениях в движении транспорта предупредили в Харьковском городском совете.

По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Юбилейном, в районе Новосалтовского рынка при движении в сторону улицы Познанской, ограничено до 21:00 9 сентября.

Причина – проведение работ на газопроводе, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

«Пропуск транспорта осуществляется свободными от выполнения работ полосами движения», — отметили в мэрии.

Напомним, в Харькове готовятся ремонтировать урбан-парк на Салтовке. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным антикоррупционеров, работы обойдутся в 3 млн грн.

Читайте также: COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
08.09.2025, 16:18
Новости Харькова — главное 8 сентября: взрыв прозвучал без тревоги
Новости Харькова — главное 8 сентября: взрыв прозвучал без тревоги
08.09.2025, 16:50
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
08.09.2025, 12:09
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
08.09.2025, 14:22
Пятеро погибли, 25 – пострадали: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
Пятеро погибли, 25 – пострадали: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
08.09.2025, 15:31
Активны FPV: об опасном участке трассы на Харьковщине предупреждают водителей
Активны FPV: об опасном участке трассы на Харьковщине предупреждают водителей
08.09.2025, 17:25

Новости по теме:

13:43
У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему
13:09
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
14:15
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь
21:52
Десятилетие основания IT-кластера отметили в Харькове
12:34
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове перекрыли часть проспекта: причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ограничениях в движении транспорта предупредили в Харьковском городском совете.".