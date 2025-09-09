На якому етапі відновлення будинку в Харкові, що постраждав на початку війни
Відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Єдності триває у Харкові, повідомили у пресслужбі міськради. Там поінформували, які роботи йдуть наразі.
У мерії нагадали, що ця дев’ятиповерхівка постраждала на початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок прямого влучання ворожої артилерії зруйнувалися внутрішні та зовнішні стіни, балкони, плити перекриття, були вибиті вікна. Крім того, в одному з під’їздів сталася пожежа.
Фахівці вже встановили нові вікна в квартирах і місцях загального користування, відновили перекриття між другим і третім поверхами, відбудували зруйновані стіни та балкони. У кількох під’їздах виконали капремонт, зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
«Зараз спеціалісти відновлюють понад 1 тис. кв. м покрівлі та водночас проводять ремонт у місцях загального користування», – додали у міськраді.
Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді повідомляли, що в Індустріальному районі демонтують частину багатоквартирного будинку, пошкодженого 30 серпня 2024 року внаслідок влучання авіабомби. Після «прильоту» там провели детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу.
Ви читали новину: «На якому етапі відновлення будинку в Харкові, що постраждав на початку війни»
Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 13:06
