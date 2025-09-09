На каком этапе восстановления дома в Харькове, пострадавшего в начале войны 📷

Восстановление многоквартирного дома на улице Единства продолжается в Харькове, сообщили в пресс-службе горсовета. Там проинформировали, какие работы идут сейчас.

В мэрии напомнили, что эта девятиэтажка пострадала в начале полномасштабного вторжения. В результате прямого попадания вражеской артиллерии разрушились внутренние и наружные стены, балконы, плиты перекрытия, были выбиты окна. Кроме того, в одном из подъездов произошел пожар.

Специалисты установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, возобновили перекрытия между вторым и третьим этажами, отстроили разрушенные стены и балконы. В нескольких подъездах выполнили капремонт, отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

«Сейчас специалисты восстанавливают более 1 тыс. кв. м кровли и одновременно производят ремонт в местах общего пользования», — добавили в горсовете.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете сообщали, что в Индустриальном районе демонтируют часть многоквартирного дома, поврежденного 30 августа 2024 года в результате попадания авиабомбы. После «прилета» там провели детальное инструментальное обследование. Результаты подтвердили, что часть здания находится в аварийном состоянии и подлежит демонтажу.