Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото)

Общество 19:04   09.02.2026
Елена Нагорная
Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Восстановление многоквартирного жилого дома на улице Академика Павлова продолжается.

Сначала в многоэтажке укрепили стены и перегородки металлическими конструкциями, что позволило безопасно провести демонтаж поврежденных элементов, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции горсовета.

После этого специалисты начали восстанавливать стены и плиты перекрытия. Сейчас продолжается восстановление внутренних перегородок и подготовка к бетонированию. Параллельно проводится замена окон.

Также строители демонтируют поврежденные балконные ограждения и монтируют металлический каркас для дальнейшей отделки фасадной плитой.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», госпрограмма «СвітлоДім», которая предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов, должна действовать во всех регионах, а не только в Киевской области. Такое убеждение мэр Игорь Терехов высказал журналистам в ходе Форума прифронтовых городов и громад.

Автор: Елена Нагорная
