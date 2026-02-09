Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото)

Восстановление многоквартирного жилого дома на улице Академика Павлова продолжается.

Сначала в многоэтажке укрепили стены и перегородки металлическими конструкциями, что позволило безопасно провести демонтаж поврежденных элементов, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции горсовета.

После этого специалисты начали восстанавливать стены и плиты перекрытия. Сейчас продолжается восстановление внутренних перегородок и подготовка к бетонированию. Параллельно проводится замена окон.

Также строители демонтируют поврежденные балконные ограждения и монтируют металлический каркас для дальнейшей отделки фасадной плитой.

