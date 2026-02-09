Як відновлюють багатоповерхівку на Академіка Павлова в Харкові (фото)
Відновлення багатоквартирного житлового будинку на вулиці Академіка Павлова триває.
Спочатку у багатоповерхівці зміцнили стіни та перегородки металевими конструкціями, що дозволило безпечно провести демонтаж пошкоджених елементів, повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.
Після цього фахівці почали відновлювати стіни і плити перекриття. Зараз триває відновлення внутрішніх перегородок та підготовка до бетонування. Паралельно проводиться заміна вікон.
Також будівельники демонтують пошкоджені балконні огородження та монтують металевий каркас для подальшого оздоблення фасадною плитою.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, держпрограма «СвітлоДім», яка передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків, має діяти у всіх регіонах, а не лише у Київській області. Таке переконання мер Ігор Терехов висловив журналістам у ході Форуму прифронтових міст та громад.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 19:04;