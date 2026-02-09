Як відновлюють багатоповерхівку на Академіка Павлова в Харкові (фото)

Відновлення багатоквартирного житлового будинку на вулиці Академіка Павлова триває.

Спочатку у багатоповерхівці зміцнили стіни та перегородки металевими конструкціями, що дозволило безпечно провести демонтаж пошкоджених елементів, повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Після цього фахівці почали відновлювати стіни і плити перекриття. Зараз триває відновлення внутрішніх перегородок та підготовка до бетонування. Паралельно проводиться заміна вікон.

Також будівельники демонтують пошкоджені балконні огородження та монтують металевий каркас для подальшого оздоблення фасадною плитою.

