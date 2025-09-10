Новий голова МОМ в Україні відвідав Харків, аби ще більше допомагати місту

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч із головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Робертом Тернером.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Ігор Терехов подякував представникам МОМ за надану допомогу, серед іншого за когенераційне обладнання. В умовах регулярних ворожих атак і руйнування критичної інфраструктури підготовка до зими – один із головних викликів для міста, зазначив мер Харкова.

Сторони обговорили майбутню співпрацю, включаючи підготовку міста до зими, підтримку переселенців, гуманітарні ініціативи та забезпечення енергетичної стабільності Харкова.

«Нещодавно агресор знищив котельню, яка забезпечувала теплом будинки десятків тисяч городян. Були зими, коли ми перезапускали систему опалення до восьми разів на сезон. Це безпрецедентний випадок для всього світу. Тому зараз головне – утримати енергосистему та підготуватися до холодів», – наголосив мер.

Терехов окремо подякував за допомогу у відновленні лікарні.

Роберт Тернер наголосив, що Харків став його першим містом для візиту після призначення. Це наголошує на важливості регіону для МОМ. Наразі організація реалізує пілотний проєкт із забезпечення непродовольчими товарами переселенців, які прибули до Харкова за останні місяці, а також готова розширювати цю діяльність, особливо у напрямках ремонту пошкодженого житла для ВПО та розвитку автономних джерел енергії.

«У тих напрямках, де ми маємо досвід, – житло, базові послуги, автономні рішення – ми можемо бути дуже ефективними. За підтримкою на зазначені потреби ми звернемося до донорів з конкретними запитами», — підсумував Роберт Тернер.