Новый глава МОМ в Украине посетил Харьков, чтобы еще больше помогать городу

Мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с главой Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Робертом Тернером.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Игорь Терехов поблагодарил представителей МОМ за уже оказанную помощь, в том числе за когенерационное оборудование. В условиях регулярных вражеских атак и разрушения критической инфраструктуры, подготовка к зиме – один из главных вызовов для города, отметил мэр Харькова.

Стороны обсудили будущее сотрудничество, включая подготовку города к зиме, поддержку переселенцев, гуманитарные инициативы и обеспечение энергетической стабильности Харькова.

«Недавно агрессор уничтожил котельную, которая обеспечивала теплом дома десятков тысяч горожан. Были зимы, когда мы перезапускали систему отопления до восьми раз в сезон. Это беспрецедентный случай для всего мира. Поэтому сейчас главное – удержать энергосистему и подготовиться к холодам», — подчеркнул мэр.

Терехов отдельно поблагодарил за помощь в восстановлении больницы.

Роберт Тернер отметил, что Харьков стал его первым городом для визита после назначения. Это подчеркивает важность региона для МОМ. Сейчас организация реализует пилотный проект по обеспечению непродовольственными товарами переселенцев, прибывших в Харьков за последние месяцы, а также готова расширять эту деятельность, особенно в направлениях ремонта поврежденного жилья для ВПЛ и развития автономных источников энергии.

«В тех направлениях, где мы имеем опыт, — жилье, базовые услуги, автономные решения — мы можем быть очень эффективными. За поддержкой на обозначенные вами потребности мы обратимся к донорам с конкретными запросами», — подытожил Роберт Тернер.