Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00

Від початку доби та станом на 16:00 російські військові дев’ять разів атакували в Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми росіян поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер тривають ще три бої.

Супротивник двічі атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ та Степова Новоселівка.

Нагадаємо, вранці 14 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби в Харківській області росіяни атакували 25 разів. Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, розширивши зону контролю військових РФ у північній частині Куп’янська. 13 вересня Генштаб офіційно заявляв, що ситуація у Куп’янську та на його околицях під контролем українських захисників.