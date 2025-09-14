Три боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ о ситуации на фронте на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные девять раз атаковали Харьковскую область, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили четыре штурма россиян вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. Продолжаются еще три боя.
Противник дважды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск и Степовая Новоселовка.
Напомним, утром 14 сентября Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки в Харьковской области россияне атаковали 25 раз. Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска. 13 сентября Генштаб официально заявлял, что ситуация в Купянске и его окрестностях под контролем украинских защитников.
14 сентября 2025 в 17:36
