Три боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ о ситуации на фронте на 16:00

Фронт 17:36   14.09.2025
Елена Нагорная
С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные девять раз атаковали Харьковскую область, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили четыре штурма россиян вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. Продолжаются еще три боя.

Противник дважды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск и Степовая Новоселовка.

Напомним, утром 14 сентября Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки в Харьковской области россияне атаковали 25 раз. Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска. 13 сентября Генштаб официально заявлял, что ситуация в Купянске и его окрестностях под контролем украинских защитников.

Читайте также: «Определенная напряженность есть»: Терехов призвал харьковчан к бдительности

Автор: Елена Нагорная
