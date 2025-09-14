Водій Renault врізався у стовп у Харкові і загинув, його пасажири в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22:50 13 вересня на вулиці Тюринській у Київському районі.

Водій Renault не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у бетонний стовп, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок зіткнення 36-річний водій загинув, а його пасажирів у віці 19, 23, 28 років із травмами різного ступеня тяжкості доправили до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Нагадаємо, 10 вересня поліцейські Харківщини повідомляли, що у регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях уже загинули 65 людей, зокрема п’ять дітей. Різні травми отримали 573 особи. Аналіз, проведений поліцейськими, свідчить: найбільш аварійно-небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00. А пік кількості ДТП припадає з 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, а й пішоходів. Адже кількість аварій із ними також зростає.