Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:50 13 сентября по улице Тюринской в Киевском районе.
Водитель Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате столкновения 36-летний водитель погиб, а его пассажиров в возрасте 19, 23, 28 лет с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Напомним, 10 сентября полицейские Харьковщины сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пять детей. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.
- • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 15:53;
Корреспондент Елена Нагорная