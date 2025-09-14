Live
  • Вс 14.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице

Происшествия 15:53   14.09.2025
Елена Нагорная
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:50 13 сентября по улице Тюринской в Киевском районе.

Водитель Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате столкновения 36-летний водитель погиб, а его пассажиров в возрасте 19, 23, 28 лет с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Напомним, 10 сентября полицейские Харьковщины сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пять детей. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.

Читайте также: Подросток на мопеде сбил женщину и сбежал: ДТП на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
14.09.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
14.09.2025, 13:43
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
13.09.2025, 19:30
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
14.09.2025, 13:28
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
14.09.2025, 15:53

Новости по теме:

13:35
ДТП в Харькове: водитель говорит, что выпил после аварии – патрульная полиция
17:45
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Харьковской области
14:51
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
14:23
Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине
20:45
Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 15:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:50 13 сентября по улице Тюринской в Киевском районе.".