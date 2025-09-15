Харків’янина чекає суд за підтримку РФ у телеграмі
Про те, що 54-річного харків’янина судитимуть за виправдання збройної агресії РФ проти України, пишуть в облпрокуратурі.
За даними слідства, протягом 2022-2024 років працівник поліграфічної компанії розповсюджував у телеграмі пропагандистські наративи.
“Агітатор використовував власний обліковий запис і активно стежив за каналами та спільнотами, створеними в інтересах держави-агресора, аби впливати на громадську думку та нав’язувати хибне сприйняття війни. Він публікував повідомлення із звинуваченнями на адресу ЗСУ в обстрілах Харкова: “…вчера было несколько прилетов по северным районам, непонятно от кого (понятно)”, – зазначають у прокуратурі.
Крім того, чоловік підтримував окупацію українських міст, а Харків називав “російським містом”, стверджують правоохоронці.
“Лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила, що матеріали містять виправдовування та заперечення збройної агресії рф. Крім того, більшість дописів обвинувачений публікував у телеграм-спільноті відомого пропагандиста під псевдонімом “Лохматий”, який переховується у тимчасову окупованому Донецьку та діє під контролем російських спецслужб. Через вказаний канал збирається інформація про позиції ЗСУ та об’єкти інфраструктури для подальшого використання ворогом“, – додали у прокуратурі.
Обвинуваченого судитимуть у Слобідському райсуді Харкова.
Читайте також: Водій Renault влетів у стовп у Харкові та загинув, його пасажири у лікарні
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: зрадник, колаборант, прокуратура, рф, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янина чекає суд за підтримку РФ у телеграмі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 11:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 54-річного харків’янина судитимуть за виправдання збройної агресії РФ проти України, пишуть в облпрокуратурі.".