Харків’янина чекає суд за підтримку РФ у телеграмі

Про те, що 54-річного харків’янина судитимуть за виправдання збройної агресії РФ проти України, пишуть в облпрокуратурі.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років працівник поліграфічної компанії розповсюджував у телеграмі пропагандистські наративи.

“Агітатор використовував власний обліковий запис і активно стежив за каналами та спільнотами, створеними в інтересах держави-агресора, аби впливати на громадську думку та нав’язувати хибне сприйняття війни. Він публікував повідомлення із звинуваченнями на адресу ЗСУ в обстрілах Харкова: “…вчера было несколько прилетов по северным районам, непонятно от кого (понятно)”, – зазначають у прокуратурі.

Крім того, чоловік підтримував окупацію українських міст, а Харків називав “російським містом”, стверджують правоохоронці.

“Лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила, що матеріали містять виправдовування та заперечення збройної агресії рф. Крім того, більшість дописів обвинувачений публікував у телеграм-спільноті відомого пропагандиста під псевдонімом “Лохматий”, який переховується у тимчасову окупованому Донецьку та діє під контролем російських спецслужб. Через вказаний канал збирається інформація про позиції ЗСУ та об’єкти інфраструктури для подальшого використання ворогом“, – додали у прокуратурі.

Обвинуваченого судитимуть у Слобідському райсуді Харкова.